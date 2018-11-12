التعليم تعقد غدا حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولى حول التعليم فى الشرق الأوسط

كتب محمود طه حسين

تعقد غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع البنك الدولى حفل إطلاق التقرير الجديد للبنك الدولي حول "التعليم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إطار عمل جديد للتعليم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها: اختارت مجموعة البنك الدولى القاهرة منصة للحدث تقديرًا للإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية فى قطاع التعليم.

ويحضر الحفل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويقام الحفل فى إحدى فنادق القاهرة.