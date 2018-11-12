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التضامن تطلق دورى الأندية الاجتماعية والثقافية للشباب تحت شعار شباب مبدع ومبتكر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:25 م
التضامن تطلق دورى الأندية الاجتماعية والثقافية للشباب تحت شعار شباب مبدع ومبتكر جانب من تصفيات القطاعات دوري الاندية الاجتماعية والثقافية
كتب مدحت وهبة
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أطلقت  وزارة التضامن الاجتماعى، فاعليات تصفيات القطاعات لدورى الأندية الاجتماعية والثقافية للشباب تحت شعار شباب مبدع..ومبتكر.
 
وقالت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى تصريحات، إن هذه المسابقة والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى  لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية والتي تبلغ 408 نادي منتشرة علي مستوي الجمهورية تهدف إلى العمل على تطوير العمل الشبابي المؤسسي حيث  وصل عدد من شارك في أعمال التصفيات لدوري الأندية من الشباب ما يقرب من 1500 شاب وفتاة من شباب الأندية الاجتماعية والثقافية على مستوى  الجمهورية لتشجيع وتنمية قدرات المبدعين  بمختلف الأنشطة الشبابية ، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع، وتهدف المسابقة إلى جذب الشباب للأندية لتصبح مركزا  لإبداعاتهم في مختلف المجالات .
 
وأضافت إن تصفيات فعاليات دورى الأندية الاجتماعية مستمرة حتي 3 من ديسمبر والتى بدأت من أول نوفمبر الجاري لتنشيط روح المنافسة بين الأعضاء من خلال وضع إطار عام تتبارى من خلاله الأندية الاجتماعية بأسلوب منظم، وبعد انتهاء التصفيات والتصعيد وتحديد المراكز الاولي سيتم اقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالانشطه بالمراكز الاولي .
 
وأوضحت  مني الشبراوي مدير عام الأندية أن شعار "شباب مبدع..ومبتكر "هو الشعار العام لدي كافة الفاعليات للاندية لهذا العام وتعد الفاعليات فرصه لفتح الأفاق أمام المبدعين والموهبين من الشباب في الفئة العمرية من ١٥_٣٥سنة في مختلف المجالات للوصول الي الاندماج المجتمعي داخل المجتمع المحلي حيث تتسم مسابقات هذا العام بإتاحة الفرصة لدي الشباب للإبداع بشكل إبتكاري وغير تقليدي في الأعمال الفنية من نشاطات ثقافية وتضم شعر وزجل والقصه القصيرة والمسابقات الفنية والتي تضم الغناء الفردي والجماعي والمسرح والفنون الشعبية والخط العربي والنشاط الرياضي من كرة قدم وتنس طاولة وشطرنج ورسم وتصوير فوتوغرافي ونحت .
 
كما تشمل الأنشطة التي يتباري فيها الشباب من كافة المحافظات بث رسائل توعوية للتجمعات الشبابية حول قضايا مثل الهجرة غير الشرعيه والفكر المتطرف والعنف بكافة اشكاله والزيادة السكانية ومخاطر الإدمان من خلال مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى  
 
وأكدت مني الشبراوي حرص إدارة الأندية علي تنمية شباب الصعيد حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من نوفمبر للتوعية والتدريب بريادة الاعمال والتدريب عليها في ضوء تاهيل الشباب لسوق العمل بمحافظات قنا والاقصر واسوان وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف و الوادي الجديد وانه تم الانتهاء من المرحلة الاولي في عدد ١٢محافظة واستفاد منها اكتر من ١٢٠٠شاب وفتاه ،ويعقب ذلك اتاحة الفرصة للحصول علي مشروعات صغيرة من برامج ومشروعات الوزارة المتاحة للشباب مثل برنامج فرصة وبنك ناصر والاسر المنتجة ومشروعات تنمية المراة.
 
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التضامن

سمية الالفى

دورى الاندية الاجتماعية

شباب مبدعومبتكر




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