التزكية تسحم الانتخابات الطلابية بـ9 كليات فى جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

حُسمت الآنتخابات الطلابية بالتزكية فى جميع ألفرق الدراسية بـ 9 كليات ومعهد من كليات جامعة أسيوط، فيما حُسمت التزكية فى بعض ألفرقة الدراسية بـ7 كليات أخرى، فيما تجرى جولة الإعادة اليوم الاثنين فى كليتى التجارة والخدمة الإجتماعية.

حيث تم حسم الآنتخابات بالتزكية، وتنازل بعض المرشحين، فى جميع ألفرق الدراسية بكليات التربية النوعية والآداب والصيدلة والطب البشرى والحاسبات والمعلومات والحقوق ومعهد السكر ورياض الأطفال والزراعة.

وفى كلية ألفنون الجميلة حسمت انتخابات ألفرقة الثانية بالتزكية، وفى كلية التربية الرياضية حسمت انتخابات ألفرقة الثانية والثالثة بالتزكية، وفى كلية الهندسة حمست انتخابات ألفرق اعدادى والثانية والرابعة بالتزكية، وفى كلية طب أسنان حسمت انتخابات ألفرق الأولى والثانية حديث وقديم والرابعة بالتزكية، وفى كلية التربية حسمت انتخابات ألفرق الثانية والثالثة والرابعة بالتزكية، وفى كلية الطب البيطرى حسمت انتخابات ألفرق ألفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالتزكية، وفى كلية العلوم حسمت انتخابات ألفرق الرابعة بالتزكية.

بينما تم انتخاب اعضاء اللجان بكلية ألفنون الجميلة ألفرقة أعدادى بنسبة مشاركة 59%، وألفرقة الأولى بنسبة مشاركة 72%، وكلية التربية الرياضية ألفرقة الرابعة بنسبة مشاركة 56%، وفى كلية الهندسة ألفرقة الأولى بنسبة مشاركة 69%، وألفرقة الثالثة بنسبة مشاركة 56%، وفى كلية طب اسنان ألفرقة الثالثة بنسبة مشاركة 54%.

كما تم انتخاب اعضاء اللجان بكلية التمريض ألفرقة الأولى بنسبة مشاركة 97%، وألفرقة الثانية بـ68%، وألفرقة الثالثة بـ67%، وألفرقة الرابعة بـ81%، وفى كلية الطب البيطرى ألفرقة الخامسة بـ70%، وكلية العلوم ألفرقة الأولى بـ59%، وألفرقة الثانية بـ69%، وألفرقة الثالثة بـ58%، وكلية الخدمة الاجتماعية ألفرقة الرابعة بـ 52% وألفرقة الثالثة بـ54% ، فيما تجرى جولة الإعادة اليوم الإثنين، بكليتى التجارة والخدمة الاجتماعية.

من جانبه أكد الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على حرص إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على توفير مناخ من الديمقراطية والحيادية لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف كليات الجامعة، مشيرا ان الجامعة تشهد تجربة ديموقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس وتحث الطلاب على المشاركة الإيجابية بجدية وممارسة حقهم الآنتخابى فى اختيار من يمثلهم.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب إن العملية الآنتخابية شهدت إقبالا جيد فى أولى أيامها، حيث تم تخصيص صندوق شفاف داخل اللجنة القائمة على انتخابات كل فرقة دراسية وذلك لضمان شفافية الآنتخابات وحيادتها والتزام المشرفين بالتواجد حتى يتم البدء فى ألفرز؛ مشدداّ على ان إدارة الجامعة تحرص على التزامها بتوفير مناخ ملائم من الحرية والديمقراطية وفى أجواء من الشفافية والحيادية المطلقة بين الطلاب وذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا المشرفة على الآنتخابات وإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة.

مضيفًا أنه من المقرر ان تختتم أعمال الآنتخابات الطلابية الخميس 15 نوفمبر بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



انتخابات الطلاب بجامعة أسيوط



انتخابات الطلاب بجامعة أسيوط



انتخابات الطلاب بجامعة أسيوط



انتخابات الطلاب بجامعة أسيوط