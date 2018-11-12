التحفظ على المطربة بوسى فور دخولها المحكمة لحضور استئناف حبسها فى شيكات

كتب عامر مصطفى

وصلت منذ قليل، المطربة بوسى رفقة أصدقاء مبنى محكمة شمال القاهرة بالعباسية لحضور استئنافها على حبسها لإصدارها شيكات بدون رصيد، ووصلت بوسى مرتدية نظارة سوداء كبيرة.

وتحفظ حرس محكمة شمال القاهرة على بوسى، وجلست أمام المقعد المقابل لقفص المحكمة فى انتظار بدء الجلسة.

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف النزهه، المنعقدة بالعباسية، نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.