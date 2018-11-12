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الاستئناف تتسلم أوراق إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب لمحاكمتهم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:00 ص
الاستئناف تتسلم أوراق إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب لمحاكمتهم طالب الرحاب - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أوراق إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة جنايات لبدء محاكمتهم. 

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فى وقت سابق، المتهم أشرف حامد على وابنته، و6 متهمين آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة الجنائية فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ"قضية طالب الرحاب".

واعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة على مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.


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