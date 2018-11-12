الاتصالات: 33.7 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر بنسبة كثافة انتشار 41.2%

كتبت هبة السيد

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إجمالى مستخدمى الانترنت وكثافة انتشاره فى مصر، وبلغ عدد المستخدمين 33.70 مليون مستخدم خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 29.84 مليون مستخدم خلال الفترة من 2015-2016، و25.91 مليون مستخدم خلال الفترة من 2014-2015، و22.04 مليون مستخدم خلال الفترة من 2013-2014، و18.73 مليون مستخدم خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 15.83%.

فيما بلغت كثافة انتشار الإنترنت فى مصر بمعدل مستخدم لكل 100 من السكان، نسبة 41.3% خلال الفترة من 2016-2017، مرتفعة من 37.8% خلال الفترة من 2015-2016، 33.9% خلال الفترة من 2014-2015، 29.4% خلال الفترة من 2013-2014، 26.4% خلال الفترة من 2012-2013، ليبلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 12.94%.

وتوزع عدد مستخدمى الإنترنت بين 32.79 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول و3.26 مليون مستخدم عن طريق USB Modem عام 2017، و 28.65 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول و 3.28 مليون مستخدم عن طريق USB Modem عام 2016، و 26.30 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول و 3.82 مليون مستخدم عن طريق USB Modem عام 2015، و 21.77 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول و 4.05 مليون مستخدم عن طريق USB Modem عام 2014، و 14.50 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول و 3.90 مليون مستخدم عن طريق USB Modem عام 2013.

وبحسب تلك البيانات، بلغ معدل نمو مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى عام 2017 مقارنة بعام 2016 نسبة 14.45%، وبلغ معدل تغير مستخدمى الإنترنت عن طريق USB Modem فى عام 2017 مقارنة بعام 2016 نسبة انخفاض 0.52%، بينما بلغ مشتركوا الإنترنت فائق السرعة ADSL فى عام 2017 نحو 5.20 مليون مشترك.

أما عن البنية الأساسية لاستخدامات الإنترنت فى الأسر المصرية، تبلغ نسبة الأسر التى تستخدم الإنترنت 51.90%، وتبلغ نسبة الأسر التى لديها إنترنت من المنزل 49.20%، وتتوزع نسبة الأسر المتصلة بالإنترنت وفقا لوسيلة الاتصال بين 46.20% موصلة عن طريق fixed brodband، ونسبة 31.43% من خلال Mobile Broadband، وتصل نسبة استخدام الأسر المصرية للإنترنت 44.3%.

فيما تختلف مجالات استخدام الإنترنت، بين نسبة 79% لإرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكترونى، و75.8% للاتصال بالآخرين من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Facebook, Twitter، و32.3% للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية، 23.8% للحصول على معلومات عن السلع والخدمات، و20.8% للحصول على معلومات عن جهات حكومية من خلال الموقع.