الإمارات تدعم الأردن بـ58 طن مساعدات لمتضررى السيول (صور)

كتب محمد عبد العظيم

تحرص دولة الإمارات العربية على مساعدة الدول العربية خاصة فى أوقات الأزمات، وفى ظل الأزمة التى تعانى منها الأردن بسبب الأمطار والسيول، أعلنت الأميرة هيا بنت الملك حسين زوجة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، أن زوجها الشيخ محمد بن راشد وجه بتسيير جسر جوى لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول التى اجتاحت الأردن.

















وقالت الأميرة هيا: "وصلت طائرتان من طراز جامبو 747 وهيركيوليز C130 تحملان ما يزيد عن 58 طنا من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والإمدادات الطبية صباح اليوم إلى الأردن حيث سيتم نقلها سريعا وتوصيلها للعائلات المتضررة والمحتاجين".





وكانت الأردن تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى موجة من الطقس السيئ بسبب السيول والأمطار، حيث أعلن الدفاع المدنى الأردنى الإثنين انتهاء عمليات البحث والتمشيط التى أعقبت سيول يوم الجمعة بعد العثور على جثة طفلة مفقودة جرفتها السيول فى محافظة مادبا جنوب عمان بما يرفع عدد القتلى إلى 13 شخصا.