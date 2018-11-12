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الأمن العام يضبط عاطلا أثناء بيعه 15 طربة حشيش و6 كيلو بانجو لآخرين بالسويس

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:23 ص
الأمن العام يضبط عاطلا أثناء بيعه 15 طربة حشيش و6 كيلو بانجو لآخرين بالسويس مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب ــ إبراهيم أحمد - دينا الحسينى
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الأوسط بين محافظتى "شمال وجنوب سيناء" بمنطقة شرق النفق بدائرة (قسم شرطة الجناين) بمديرية أمن السويس من ضبط عاطل، أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (15 طربة من مخدر الحشيش - 6 كيلو من مخدر البانجو) أثناء تسليم المضبوطات لعاطل وطالب يستقلان سيارة ملاكى، وبحوزتهما مبلغ 4400 جنيه.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 

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