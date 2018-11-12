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الأربعاء ..مؤتمر دور الرقابة المالية فى سلامة الأسواق بالاشتراك مع مجلس الدولة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:12 م
الأربعاء ..مؤتمر دور الرقابة المالية فى سلامة الأسواق بالاشتراك مع مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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ينطلق يوم الأربعاء، المقبل، مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تنظمه الهيئة، بالإشتراك مع مجلس الدولة، وتدور حلقات النقاش بالمؤتمر حول دور الرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية، وتنظيمها وتنميتها ، والذى يُعقد على مدار يومين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
 
يفتتح المؤتمر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة ، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة ، وشيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة ، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام ، وعدد من قضاة قسم التشريع وإدارات الفتوى للمشاركة في الحلقات النقاشية.

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