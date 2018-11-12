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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:24 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:58 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الاثنين، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية، وحبس محمد أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه فى التهرب الضريبى، وآخرا قرارات محمود الخطيب بعد خسارة الأهلى النهائى الأفريقى.

أمير كرارة يحذف بوست إعجابه بحمو بيكا على إنستجرام

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انطلاق مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية بمشاركة السيسي.. تحركات لوضع خارطة لإجراء الانتخابات

 

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طارق شوقى: إطلاق أول دفعة من التابلت خلال أسبوع وهنعمل وقف لتحسين التعليم

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وزير قطاع: 60 مليار جنيه خسائر 48 شركة.. و"مفيش دكر من الجمعية العمومية طلع وقال إزاى الشركات دى بتشتغل وهى بتخسر"

 

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السجن 10سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة

 

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الجنح تقضى بحبس محمد أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه فى التهرب الضريبى

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رئيس الشبكة القومية للزلازل: القاهرة لم تتعرض لهزات أرضية فجرا

 

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الأرصاد: انخفاض آخر بدرجات الحرارة.. وأمطار بالقاهرة الأربعاء والخميس

 

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التحفظ على المطربة بوسى فور دخولها المحكمة لحضور استئناف حبسها فى شيكات

 

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رسائل الخطيب للأهلاوية بعد ضياع الحلم الأفريقى فى رادس.. خسارة اللقب يوم حزين على الأهلى وسيتم محاسبة المخطئين

 

 


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السيسي

الرئيس السيسي

مرتمر بالريمو

هجوم ارهابى

حزام ناسف

محافظ المنوفية

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ابو تريكة

محمد أبو تريكة

تريكة

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مهرجان القاهرة السينمائي

بوسي

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قتيل الرحاب

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