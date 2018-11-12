اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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أمير كرارة يحذف بوست إعجابه بحمو بيكا على إنستجرام





انطلاق مؤتمر "باليرمو" حول الأزمة الليبية بمشاركة السيسي.. تحركات لوضع خارطة لإجراء الانتخابات





طارق شوقى: إطلاق أول دفعة من التابلت خلال أسبوع وهنعمل وقف لتحسين التعليم





وزير قطاع: 60 مليار جنيه خسائر 48 شركة.. و"مفيش دكر من الجمعية العمومية طلع وقال إزاى الشركات دى بتشتغل وهى بتخسر"





السجن 10سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة





الجنح تقضى بحبس محمد أبو تريكة سنة وكفالة 20 ألف جنيه فى التهرب الضريبى

رئيس الشبكة القومية للزلازل: القاهرة لم تتعرض لهزات أرضية فجرا





الأرصاد: انخفاض آخر بدرجات الحرارة.. وأمطار بالقاهرة الأربعاء والخميس





التحفظ على المطربة بوسى فور دخولها المحكمة لحضور استئناف حبسها فى شيكات





رسائل الخطيب للأهلاوية بعد ضياع الحلم الأفريقى فى رادس.. خسارة اللقب يوم حزين على الأهلى وسيتم محاسبة المخطئين