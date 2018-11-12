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استكمال محاكمة رئيس حى الموسكى بتهمة الرشوة.. اليوم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:00 ص
استكمال محاكمة رئيس حى الموسكى بتهمة الرشوة.. اليوم رئيس حى الموسكى
كتب أحمد حسنى
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس حى الموسكى، لاتهامه بتلقى رشوة، قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل تجارى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، ومحمد عمارة، وهشام الدرولى، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، فى القضية رقم 3067 جنايات الموسكى، والمتهم فيها رئيس حى الموسكى بتهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 الف جنيه، كشفت أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحى محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألفا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحى وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1 / 11 / 2017، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.


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