ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 6 شهداء

كتب: هاشم الفخرانى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 6 شهداء، وذلك عقب تعرض منطقة شرق خان يونس بالقطاع للقصف.

وأوردت وسائل إعلام محلية فى قطاع غزة أنباء عن استشهاد القائد القسامى، نور بركة، فى اشتباك وقع بين قوة إسرائيلية خاصة، وبين مقاومين فلسطينيين، فيما تحدث شبكة "صوت الأقصى" الفلسطينية عن مقتل القيادى محمد القرا ومصطفى أبو عودة وعلاء الدين قويد فى عملية التوغل التى قام بها الاحتلال الإسرائيلى فى خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، رونين منليس، فى حديثه مع المراسلين العسكريين، إن "الجيش كان ينفذ عملية كان من المفترض أن تنتهى بهدوء، حدث شيء ما، أصبحت العملية معقدة. أطلب صبركم وحساسيتكم".