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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:23 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.04%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع خلال جلسة أمس ليغلق عند مستوى 13.570 نقطة، ولم يتمكن من الوصول إلى المقاومة 13,850 نقطة، متوقعة أن يواصل المؤشر التراجع الحالي إلى منطقة الدعم 13،400-13،200 نقطة، وفي حال استطاعت هذه المستويات دعم المؤشر، عندها سيكون هناك ارتفاع جيد بعد ذلك.

ونصحت مباشر، فى تقريرها اليومى،  المتعاملين بزيادة النسبة النقدية وتجنب الأسهم القيادية حتى ينتهي التراجع الحالي.


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