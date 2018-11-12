ارتفاع أرباح "أوراسكوم للتنمية" و"جى بى اوتو"..وخسارة بلتون

كتب هانى الحوتى

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، وحققت أغلب الشركات تحسن فى قوائمها المالية باستثناء شركة بلتون المالية القابضة.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، بلغت 770.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 483.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 274.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 268.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وحققت شركة جى بى اوتو خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 18.77 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.17 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 515.28 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 475.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وحققت شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017،

وحققت أرباحاً بلغت 115.8 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 251.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة تراجع فى أرباحها بلغت 54% على أساس سنوي.

وحقق بنك قناة السويس خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، تراجع صافي الدخل من العائد إلى 666.5 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 791.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحقق البنك أرباحاً بلغت 330.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 301.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة نمو 9.7% على أساس سنوى.

فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 500.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 471.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت خسائر بلغت 25.29 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017 بنسبة ارتفاع فى الخسائر 420% على أساس سنوى.