إفريقيا تظهر المنافسة الجارية خلف الكواليس بين ميلانيا وإيفانكا ترامب

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" على صراع من نوع خاص يجرى داخل البيت الأبيض، حيث منافسة شرسة على النفوذ بين كلا من إيفانكا ترامب وزوجة أبيها السيدة الأولى ميلانيا وهو ما ظهر جليا عندما سافرت الأخيرة فى جولتها الخارجية الأولى بمفردها إلى أفريقيا الشهر الماضى.

وتقول الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الإثنين، إن قبل بضعة أشهر عندما سافرت السيدة الأولى إلى إفريقيا، أرسل أثنين من مساعدى إيفانكا ترامب، رسالة تفيد بأن الأبنة كانت تخطط لرحلتها الخاصة إلى إفريقيا، لكنها لم تعلن عن ذلك بعد.

وقضت السيدة الأولى خمسة أيام فى جولتها التى شملت غانا وملاوى وكينيا ومصر، وهى الرحلة التى حظيت فى الغالب تغطية إيجابية، وتصدرت الأخبار. لكن سرعان ما ستحذو الابنة الكبرى للرئيس وكبير مستشاريه حذوهما، حيث سيسافران إلى إفريقيا مع السيناتور ليندسى جراهام، أحد أكثر الموالين لترامب داخل الكونجرس.

وفيما استخدمت ميلانيا ترامب رحلتها لتسليط الضوء على الفقر ومبادرتها "كن أفضل"، ستظهر إيفانكا ترامب دورها كجهة اتصال غير رسمية فى البيت الأبيض مع أعضاء الكونجرس واهتمامها بالتمكين الاقتصادى. لكن الزيارات المتنافسة توحى أيضا بالتوازن الدقيق الذى يواجهه موظفو البيت الأبيض فى إدارة أنشطة السيدتين.