video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إفريقيا تظهر المنافسة الجارية خلف الكواليس بين ميلانيا وإيفانكا ترامب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:51 م
إفريقيا تظهر المنافسة الجارية خلف الكواليس بين ميلانيا وإيفانكا ترامب إيفانكا ترامب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" على صراع من نوع خاص يجرى داخل البيت الأبيض، حيث منافسة شرسة على النفوذ بين كلا من إيفانكا ترامب وزوجة أبيها السيدة الأولى ميلانيا وهو ما ظهر جليا عندما سافرت الأخيرة فى جولتها الخارجية الأولى بمفردها إلى أفريقيا الشهر الماضى.

 

وتقول الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الإثنين، إن قبل بضعة أشهر عندما سافرت السيدة الأولى إلى إفريقيا، أرسل أثنين من مساعدى إيفانكا ترامب، رسالة تفيد بأن الأبنة كانت تخطط لرحلتها الخاصة إلى إفريقيا، لكنها لم تعلن عن ذلك بعد.

 

وقضت السيدة الأولى خمسة أيام فى جولتها التى شملت غانا وملاوى وكينيا ومصر، وهى الرحلة التى حظيت فى الغالب تغطية إيجابية، وتصدرت الأخبار. لكن سرعان ما ستحذو الابنة الكبرى للرئيس وكبير مستشاريه حذوهما، حيث سيسافران إلى إفريقيا مع السيناتور ليندسى جراهام، أحد أكثر الموالين لترامب داخل الكونجرس.

 

وفيما استخدمت ميلانيا ترامب رحلتها لتسليط الضوء على الفقر ومبادرتها "كن أفضل"، ستظهر إيفانكا ترامب دورها كجهة اتصال غير رسمية فى البيت الأبيض مع أعضاء الكونجرس واهتمامها بالتمكين الاقتصادى. لكن الزيارات المتنافسة توحى أيضا بالتوازن الدقيق الذى يواجهه موظفو البيت الأبيض فى إدارة أنشطة السيدتين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة أمريكية: تحديات سياسية صعبة فى انتظار ترامب بعد عودته من باريس

خبراء يحذرون من انهيار مالى وشيك فى أمريكا قبل نهاية فترة ترامب الرئاسية

افريقيا

ميلانيا ترامب

ايفانكا ترامب

الرئيس الامريكى

البيت الابيض

اخبار امريكا

اخبار افريقيا




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة