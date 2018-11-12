إعلان أسماء المقبولين في مسابقة شركة المياه التكميلية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن الانتهاء من فحص طلبات مسابقة الوادى الجديد رقم (٤ ) لسنة 2018 والتي سبق الإعلان بالصفحة الرسمية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وموقع الشركة بوظائف ( مهندس- كميائي – اخصائى سلامه وصحة مهنية – محاسب- كاتب – مراقب أمن – سائق معدات ثقيلة – سائق – حرفى – عامل خدمات ) والاعلان عن المنطبق عليهم الشروط والغير منطبق عليهم الشروط وذلك تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار لضمان حسن سير العملية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

جدير بالذكر أن عدد الذين انطبق عليهم الشروط بلغ ( 884 ) متقدم والذين لم ينطبق عليهم الشروط (1547) متقدم من اجمالى (2431) متقدمين مع توضيح أسباب عدم القبول طبقا للشروط الموضحه بإعلان المسابقة .

وصرح اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ، في بيان له إنه سوف يتم تلقى تظلمات المتقدمين فى خلال 10 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 22/11/2018 وذلك بمقر الحزب الوطنى القديم بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد على أن يقوم المتظلم بدفع مبلغ (200) جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية أسوة بما يتم في وزارة التربية والتعليم ، ويتم رد المبلغ للمتظلم فى حالة قبول تظلمه ويضاف اسمه فى كشف التقدم للاختبارات.