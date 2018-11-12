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إعادة انتخابات الجولة الأولى لطلاب جامعة قناة السويس بـ8 كليات

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:39 ص
إعادة انتخابات الجولة الأولى لطلاب جامعة قناة السويس بـ8 كليات انتخابات جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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تجرى اليوم انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة قناة السويس، والتى بدأت أمس تحت إشراف الطلاب والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتور محمد غنيم المشرف على لجنة الجوالة بالجامعة.

وقال، الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الانتخابات انتهت بالتزكية فى 7 كليات هى طب الأسنان والطب والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والطب البيطرى والكلية المصرية الصينية، فيما انتهت الانتخابات بالفوز فى جميع اللجان بكلية الصيدلة فى حين تجرى انتخابات الإعادة فى باقى الكليات صباح اليوم وهى التجارة والتمريض والألسن والتربية والآداب والحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية والزراعة.

وأضاف، رئيس جامعة قناة السويس، فى تصريحات لـ "اليوم السابع":" أننا نُعلم أولادنا الطلبة ممارسة حقهم الديمقراطى دون ضغط من احد وعليهم اختيار من يمثلهم بديمقراطية دون تدخل من أى فرد بإدارة الجامعة".

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس المقبل.

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (2)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (3)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (4)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (5)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (6)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (7)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (8)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (9)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (10)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (11)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (12)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (13)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (14)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس (15)
انتخابات هادئة لطلاب جامعة قناة السويس 

 

 


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