إطلاق صواريخ مجددا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

كتب محمد رضا

أطلقت صواريخ مجددًا، مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك حسب خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت قنوات تلفزيونية إسرائيلية، قالت – فى وقت سابق اليوم - إن قذيفة مورتر فلسطينية أطلقت من قطاع غزة دمرت حافلة على الجانب الإسرائيلى من الحدود، اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل.

وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التى اشتعلت بها النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة منها إلى السماء وومضات ضوء فى مكان انفجارات تمثل اعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية لصواريخ.

وقبل ذلك بساعات قليلة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى نبأ عاجل لها، أن الجيش الإسرائيلى دفع بمجموعة من الدبابات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وقالت الصحيفة، إن الدبابات قصفت مساء اليوم الإثنين عدة مناطق متفرقة فى غزة، وخاصة مناطق شمال القطاع، وبالتحديد فى بيت لاهيا ، ما اسفر عن إصابة فلسطينيين.

وعلى جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة.