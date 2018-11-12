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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق ميت غمر - الزقازيق

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:31 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق ميت غمر - الزقازيق حادث تصادم - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب 5 أشخاص بينهم تلميذة بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق الزقازيق- ميت غمر أمام قرية أم الزين، وتم نقل المصابين لمستشفى الأحرار، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق بالواقعة، التى قررت برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم، بطريق " ميت غمر- الزقازيق" أمام قرية أم الزين، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص دقهلية، ودراجة بخارية.

وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة، وهم كل من "عبد المعطي م ع" 40 سنة عامل بالأوقاف مقيم أم الزين، و" مروة أ ع" 23 سنة ربة منزل و" إيمان ع ع" 27 سنة ربة منزل، وابنتها "منة" 7 سنوات، تلميذة وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار، لتلقى الإسعافات الأولية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 55980 جنح مركز الزقازيق لسنة 2018.

 


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