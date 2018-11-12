إصابة إسرائيلى بعد سقوط عدة صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات

كتب هاشم الفخرانى - محمد جمال

قالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن قذيفة مورتر فلسطينية أطلقت من قطاع غزة دمرت حافلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الإثنين مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل.

وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التي اشتعلت بها النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة منها إلى السماء وومضات ضوء في مكان انفجارات تمثل اعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية لصواريخ.

يذكرأن، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلى دفع بمجموعة من الدبابات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن الدبابات قصفت مساء اليوم الإثنين عدة مناطق متفرقة فى غزة، وخاصة مناطق شمال القطاع، وبالتحديد فى بيت لاهيا ، ما اسفر عن إصابة فلسطينبين.