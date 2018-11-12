إزالة 50 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومنافع النيل بـ3 مراكز فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت الوحدات المحلية بمراكز سوهاج وساقلتة وقسم جرجا بمحافظة سوهاج حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنافع النيل، وإزالة مبانى بدون وترخيص، أسفرت عن إزالة 50 حالة تعدٍ وذلك فى إطار خطة المحافظة، للقضاء على ظاهرة التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية الأراضى أملاك الدولة، وشملت الإزالات، 12 حالة تعدٍ على منافع النيل بدائرة قسم جرجا، و20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز سوهاج، و18 حالة أخرى بمركز ساقلته.

وأكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية برصد حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، وإزالتها فورا، وتكثيف الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.