إحالة مزارع وزوجته بالشرقية قتلا نجلتهما لشكهما فى سلوكها للجنايات

الشرقية- فتحية الديب

قرر المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة زوجين بمدينة القنايات، قتلا نجلتهما وتخلصا من جثتها بمصرف بدائرة المدينة، لإخفاء معالم الجريمة، لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد.لمحاكمتهما.

بداية الواقعة، بتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية، لضباط إدارة البحث الجنائى، عن قيام زوجين بالتخلص من نجلتهما قتلا، لشكهما فى سلوكها.

وبعد صحة المعلومات والتحريات، تبين قيام " ح م" 42 سنة مزارع، بالتخلص من نجلته" ن" 19 سنة، بمساعدة زوجته" ن ع" 40 سنة ربة منزل.

وكشفت التحريات أن الزوجين، شك في سلوك نجلتهما وأنها حامل، فقام بإستدراجها إلى أرض زراعية يمتلكها وتخلص منها قتلا وأخفى الجثة فى الأرض.

وأضافات التحريات أن الزوجين بعد حديث الأهالي عن ظهور رائحة كريهة من الأرض الزراعية، قاما سويا بنقل الجثة داخل جوالين بعد والتخلص منها فى مصرف.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع النقيب أحمد عبد الغفار، رئيس مباحث القنايات، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط الزوجين.