إحالة طالب للجنايات قتل صديقه بسبب معاسكة الفتيات أمام مدرسة فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمر المستشار إسلام الأحمداوى، مدير نيابة عين شمس، بإحالة المتهم بقتل طالب أمام مدرسة، بسبب معاكسة الفتيات لمحكمة الجنايات.

اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه، دائم معاكسة الفتيات أمام المدرسة، مشيرا إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، بسبب معاتبته على معاكسة الفتيات أمام المدرسة، مضيفا أن المشاجرة تطورت إلى تشابك بالأيدى، وطعنه بمطواة أخذها من ابن خالته، وأنه لم يقصد قتله.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بمقتل طالب يبلغ من العمر 18 سنة على يد صديقه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم 15 سنة نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب معاكسة الفتيات أمام مدرسة فاستعان المتهم بابن خالته الذى أعطى له مطواة وطعن به المجنى عليه حتى سقط غارقا فى دمائه وفارق الحياة، وتم القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التى أمرت بضبط وإحضار شريكه فى الجريمة ابن خالته..