video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة طالب للجنايات قتل صديقه بسبب معاسكة الفتيات أمام مدرسة فى عين شمس

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:39 ص
إحالة طالب للجنايات قتل صديقه بسبب معاسكة الفتيات أمام مدرسة فى عين شمس جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
أمر المستشار إسلام الأحمداوى، مدير نيابة عين شمس، بإحالة المتهم بقتل طالب أمام مدرسة، بسبب معاكسة الفتيات لمحكمة الجنايات.
 
 
اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه، دائم معاكسة الفتيات أمام المدرسة، مشيرا إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، بسبب معاتبته على معاكسة الفتيات أمام المدرسة، مضيفا أن المشاجرة تطورت إلى تشابك بالأيدى، وطعنه بمطواة أخذها من ابن خالته، وأنه لم يقصد قتله.
 
 
البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بمقتل طالب يبلغ من العمر 18 سنة على يد صديقه، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم 15 سنة نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب معاكسة الفتيات أمام مدرسة فاستعان المتهم بابن خالته الذى أعطى له مطواة وطعن به المجنى عليه حتى سقط غارقا فى دمائه وفارق الحياة، وتم القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التى أمرت بضبط وإحضار شريكه فى الجريمة ابن خالته..
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة الطفلة المفقودة التى جرفتها السيول فى الاردن

انتشال جثة صياد غرق فى مياه مصرف شمال بنى سويف

عين شمس

حوادث عين شمس

اخبار الحوادث

طالب يقتل صديقه بعين شمس




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة