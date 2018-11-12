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إحالة سائقين وكهربائى إلى محكمة أمن الدولة لسرقتهم سلاح ضابط شرطة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:12 م
إحالة سائقين وكهربائى إلى محكمة أمن الدولة لسرقتهم سلاح ضابط شرطة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار إيهاب أحمد سعيد، وبإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة،  سائقين وكهربائى إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بتهمة سرقة متعلقات ضابط شرطة وسلاحه الميرى.
 
جاء قرار النيابة العامة عقب ورود التحريات النهائية للمباحث وتقارير الطب الشرعى. 
 
وأمرت النيابة العامة، فى وقت سابق، بإرسال المضبوطات من أسلحة وذخائر إلى خبراء المعمل الجنائى، بمصلحة الطب الشرعى، لإعداد تقرير فنى بها، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين سيد عزت، سائق ، وبدرى حمدان ،سائق ، وعصام حمدان، كهربائى ، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المواطنين، حيث تمكنوا من سرقة حقيبة يد ملك المجنى عليه، أحمد حشمت، ضابط شرطة أثناء سيره فى منطقة المنيل بمصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.  
 
 
 
 
 

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