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إحالة تباع إلى الجنايات لقتله سائق توك توك لسرقة هاتفه المحمول بالدقهلية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:20 م
إحالة تباع إلى الجنايات لقتله سائق توك توك لسرقة هاتفه المحمول بالدقهلية محكمه-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أحالت نيابة جنوب الدقهلية الكلية، بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، المتهم بقتل سائق توك توك بمدينة السنبلاوين وسرقة تليفونه المحمول إلى محكمة الجنايات.

وتعود أحداث القضية إلى أول أيام عيد الأضحي المبارك، بعد العثور على جثة شعبان جمال محمد عبد الغني سائق توك توك مقتولا بأحد المناطق النائية ببندر السنبلاوين، نتيجة الإصابة بطعنة نافذة فى القلب.
 
وتوصلت تحريات الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى أن مرتكب الواقعة يدعي طه رفعت طه أحمد، 21 سنة ، تباع، بعد أن قام باستدراج المجني عليه لأحد المناطق النائية وقام بطعنه بسلاح أبيض ( مقص) بناحية القلب فلقى مصرعه بعد نزيف حاد، وقام بسرقة هاتفه المحمول، وحملت القضية رقم 20802 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 2146 لسنة 2018 كلي جنوب الدقهلية.
 
 
 
 

 


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