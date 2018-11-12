أوقاف القليوبية: تنظيم 4500 قافلة للتوعية بمراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

قال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مديرية الأوقاف قدمت خلال العام الجارى 2018، 4500 قافلة دعوية بمدارس المحافظة ومراكز الشباب حتى الآن، إلى جانب إقامة 5 مدارس علمية لمحاربة الفكر المتطرف، إلى جانب تنظيم 30 قافلة دعوية لقوات الأمن بالمحافظة، إلى جانب إقامة ندوات كبرها للتوعية بمشاكل المجتمع كان أخرها ندوة عن الطلاق.

وأضاف "أبو السعود" خلال كلمته باحتفالية مديرية اوقاف القليوبية بالمولد النبوي، أنه تم إقامة 15 ملتقي فكرى بغرض الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، إلى جانب 150 مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن الكريم، وتخصيص مركز جديد بالمديرية للفتوى، إلى جانب وضع خطة شهرية لقضايا المرأة والتى تقوم على محورين أساسيين هما التعليم والتواصل الاجتماعى.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن تم إقامة 3600 ندوة تدور حول موضوعات تنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، وإقامة 115 ندوة عن التحرش الجنسي، والمشاركة الفعالة من جانب المديرية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، وإقامة 325 فصل لمحو الأمية على مستوى المحافظة، والتى تم وضع مستهدف لها في عام 2022 يتراوح ما بين 10 :15 أمي يتم محو أميتهم.

وأوضح، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتدريب 600 من الأئمة على نظام "tot"، واخيرا مساهمة المديرية بقوافل توعوية لترشيد المياه وتنظم زيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة، وتنظيم 350 ندوة لرفع وعي المواطنين بعدم حرق المخلفات، و250 قافلة للتوعية بمرض الحمى القلاعية.