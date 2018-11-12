video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف القليوبية: تنظيم 4500 قافلة للتوعية بمراكز الشباب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:03 م
أوقاف القليوبية: تنظيم 4500 قافلة للتوعية بمراكز الشباب قافله دعوية -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مديرية الأوقاف قدمت خلال العام الجارى 2018، 4500 قافلة دعوية بمدارس المحافظة ومراكز الشباب حتى الآن، إلى جانب إقامة 5 مدارس علمية لمحاربة الفكر المتطرف، إلى جانب تنظيم 30 قافلة دعوية لقوات الأمن بالمحافظة، إلى جانب إقامة ندوات كبرها للتوعية بمشاكل المجتمع كان أخرها ندوة عن الطلاق.

وأضاف  "أبو السعود" خلال كلمته باحتفالية مديرية اوقاف القليوبية بالمولد النبوي، أنه تم إقامة 15 ملتقي فكرى بغرض الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، إلى جانب 150 مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن الكريم، وتخصيص مركز جديد بالمديرية للفتوى، إلى جانب وضع خطة شهرية لقضايا المرأة والتى تقوم على محورين أساسيين هما التعليم والتواصل الاجتماعى.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن تم إقامة 3600 ندوة تدور حول موضوعات تنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، وإقامة 115 ندوة عن التحرش الجنسي، والمشاركة الفعالة من جانب المديرية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، وإقامة 325 فصل لمحو الأمية على مستوى المحافظة، والتى تم وضع مستهدف لها في عام 2022 يتراوح ما بين 10 :15 أمي يتم محو أميتهم.

وأوضح، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتدريب 600 من الأئمة على نظام "tot"، واخيرا مساهمة المديرية بقوافل توعوية لترشيد المياه وتنظم زيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة، وتنظيم 350 ندوة لرفع وعي المواطنين بعدم حرق المخلفات، و250 قافلة للتوعية بمرض الحمى القلاعية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف القليوبية تنظم اليوم احتفالية "محمد رسول الإنسانية"

القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

أوقاف القليوبية

المولد النبوي الشريف




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة