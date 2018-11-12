video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:18 ص
أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت منطقة إمبابة، وأسفرت عن ضبط 6 أسلحة نارية غير مرخصة، و30 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بلغت 3 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وربع كيلو هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة. 
 
كما أسفرت الحملة التى قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، عن تنفيذ 235 حكم قضائيا، بينهم 4 أحكام بالسجن المؤبد، وضبط 17 سلاح أبيض، و6 متهمين هاربين من المراقبة، و6 آخرين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار. 
 
واستهدفت قوات الأمن المنطقة الأثرية بالهرم، وتم تنفيذ 13 حكم قضائي، وضبط 6 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وإزالة إشغالات المحلات التجارية والمقاهي التي تعوق حركة السير.
 
وواصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، حيث تم ضبط 73 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، و13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة. 
 
واستكمل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة إزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد وبولاق الدكرور، والعمرانية، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، حيث تم إزالة ورفع عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، التي تتسبب في إعاقة حركة السير. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على خلية إرهابية فى محافظة الأنبار العراقية

القبض على هارب من قضيتى قتل وبحوزته طبنجة وفرد خرطوش وذخيرة ببنى سويف

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة