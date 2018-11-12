أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت منطقة إمبابة، وأسفرت عن ضبط 6 أسلحة نارية غير مرخصة، و30 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بلغت 3 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وربع كيلو هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة.

كما أسفرت الحملة التى قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، عن تنفيذ 235 حكم قضائيا، بينهم 4 أحكام بالسجن المؤبد، وضبط 17 سلاح أبيض، و6 متهمين هاربين من المراقبة، و6 آخرين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار.

واستهدفت قوات الأمن المنطقة الأثرية بالهرم، وتم تنفيذ 13 حكم قضائي، وضبط 6 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وإزالة إشغالات المحلات التجارية والمقاهي التي تعوق حركة السير.

وواصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، حيث تم ضبط 73 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، و13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

واستكمل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة إزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد وبولاق الدكرور، والعمرانية، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، حيث تم إزالة ورفع عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، التي تتسبب في إعاقة حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.