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أمريكا تحقق مع صحفى روسى والخارجية الروسية تحتج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:22 ص
أمريكا تحقق مع صحفى روسى والخارجية الروسية تحتج الشرطة الأمريكية
وكالات الأنباء
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احتجت الخارجية الروسية على التحقيق مع رئيس تحرير موقع إلكترونى فى مطار أمريكى وقالت إن ما جرى يعكس اضطهاد السلطات الأمريكية للصحفيين الروس.

وذكرت تقارير أن ألكسندر مالكيفيتش رئيس تحرير موقع "يو إس ايه ريلى" الإلكترونى تم احتجازه للتحقيق معه عدة ساعات الجمعة الماضية فى أحد مطارات واشنطن وأبلغ بضرورة تسجيل موقعه كوكيل أجنبى.

الموقع يموله رعاة "مزرعة متصيدين" متهمة بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، عبر نشر أخبار وروايات مجهولة المصدر بغرض التأثير على نتائج الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستى" أن مالكيفيتش أطلق سراحه وسافر إلى باريس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية الأحد، إن الواقعة "دليل على حملة الضغط التى تمارسها السلطات الأمريكية ليس على الصحافة الروسية فحسب، بل على أى رأى مستقل حول الولايات المتحدة".

 


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