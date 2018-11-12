أكثر من 200 مفقود فى أسوأ حريق غابات تم تسجيله بكاليفورنيا

رويترز

أصبح أكثر من 200 شخص فى عداد المفقودين فى ساعة مبكرة اليوم الاثنين جراء أسوأ وأكثر حريق غابات تدميرا تم تسجيله فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو أحد حريقين يستعران فى الولاية وأسفرا عن مقتل 31 شخصا على الأقل وأجبرا ما يربو على ربع مليون شخص على الإجلاء.

وقال كورى هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت إن هناك ما لا يقل عن 228 شخصا ما زالوا مفقودين.

وفي جنوب كاليفورنيا، دمر حريق وولزي فاير 85 ألف فدان على الأقل و177 مبنى. وتم احتواء 15 بالمئة فقط من الحريق. وقال مسؤولون من وكالة كال فاير للحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء هذا الحريق.

وأجبرت النيران السلطات على إصدار أوامر إجلاء لربع مليون شخص في مقاطعتي فنتورا ولوس انجليس ومجتمعات ساحلية من بينها ماليبو.