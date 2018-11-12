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أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:09 م
أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن ما يقدمه مجدى شطة وحمو بيكا نوع من التخريب وضرب البلد، فضلاً عن تدمير وجدان الشعب، ما يجعلهما يمارسان إرهابا يهدم الدولة وبشكل سريع، متابعا: "نوع من التطرف الشديد الذى يخرب البلد مثل الإرهاب الذى يمارسه المتشددون.. ده يخرب بسرعة لكن التانى علشان يخرب بياخد وقت".

 

وأضاف "زكى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن من صلاحياته كنقيب منع الفن من الأساس من أجل منع الآخرين من الاشتراك فى هذه الجريمة، متابعا: "نعمل من أجل الصالح العام للدولة المصرية والحفاظ على وجدان الشعب المصرى".

 

وشدد "زكى" على أن رد الفعل المجتمعى تجاه ما يحدث من هؤلاء كان أقوى من رد فعل النقابات الفنية، مؤكدا: "دورنا فى القانون حماية المهنة وهو ما نعمل عليه الآن.. وقرارات النقابة وما اتخذه نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر عملت رد فعل إيجابى كبير فى الشارع المصرى".

 

وأكد "زكى" أن الفن الشعبى مطلوب ويعد أحد ألوان الغناء المصرى، وله عمالقته، مضيفا: "أحمد عدوية والمطربون الشعبيون موجودون لكن ما نراه من هؤلاء بعيد تماماً".


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