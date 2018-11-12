استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2018 فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حوالى 606.5 جنيها للجرام، فى ظل إجازة سوق الصاغة المصرى وتوقف حركة البيع والشراء فى مستهل تعاملات الأسبوع.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي
عيار 18 : 519 جنيها
عيار 21 : 606.5 جنيها
عيار 24 : 693 جنيها
الجنيه الذهب: 4852 جنيها
السعر العالمي : 1207 دولار
أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة بآخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.
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