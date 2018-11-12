أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 12 - 11 -2018

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 12-11-2018.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لصناعة الورق، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الأهرام للطباعة والتغليف، سماد مصر، الإسكندرية للخدمات الطبية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أوراسكوم للتنمية مصر، العربية للمحابس.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتغير المؤشر الأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.533 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 372 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار، جنيه عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.34%، والعرب على 46.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب للبيع بقيمة بلغت 585.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 87.3 مليون جنيه، 459.6 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.85% عند مستوى 13393 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% عند مستوى 701 نقطة، ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس ليستقر عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 27.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 5.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 20.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 19.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.879 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3 بسعر إغلاق 0.207 جنيه بنسبة تراجع بلغت 28.13%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 8.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%