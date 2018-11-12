video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-11-2018

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-11-2018 البورصة ارشيفة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 12-11-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتغير المؤشر الأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.533 مليار جنيه.
 

"أوراسكوم للتنمية"

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، وحققت أغلب الشركات تحسن فى قوائمها المالية باستثناء شركة بلتون المالية القابضة.
 
 
وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات خلال  التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، بلغت 770.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 483.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 274.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 268.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
 
وحققت شركة جى بى اوتو خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 18.77 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.17 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 515.28 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 475.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
 
وحققت شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018،  إيرادات بلغت 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، 
وحققت أرباحاً بلغت 115.8 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 251.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة تراجع فى أرباحها بلغت 54% على أساس سنوي.
 
 
 
وحقق بنك قناة السويس خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، تراجع صافي الدخل من العائد إلى 666.5 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 791.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحقق البنك أرباحاً بلغت 330.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 301.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي.
 
 
 
فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 500.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 471.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت خسائر بلغت 25.29 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017 بنسبة ارتفاع فى الخسائر 420% على أساس سنوي.
 
 

ثروة كابيتال 

أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن أول نتائج أعمال لها منذ طرحها بالبورصة المصرية، وحققت الشركة زيادة فى إيراداتها خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2018 بلغت 2.003 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.752 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
 
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 263.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مقابل أرباح بلغت 167.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة بلغت 57.5% على أساس سنوي.
 
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، سجلت شركة ثروة كابيتال القابضة، أرباحاً بلغت 20.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 1.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى.
 
وطرحت شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية منتصف الشهر الماضى، وتراجع سهمها مع بدء التداول بنسبة كبيرة.
 

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه

 
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتغير المؤشر الأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.533 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 372 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار، جنيه عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.34%، والعرب على 46.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.75% من المعاملات فى البورصة.
     

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

خبراء البورصة يطالبون بتطوير سوق المال لتهيئته للطروحات الحكومية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة