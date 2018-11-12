أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-11-2018

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 12-11-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتغير المؤشر الأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.533 مليار جنيه.

"أوراسكوم للتنمية"

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، وحققت أغلب الشركات تحسن فى قوائمها المالية باستثناء شركة بلتون المالية القابضة.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، بلغت 770.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 483.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 274.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 268.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وحققت شركة جى بى اوتو خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 18.77 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.17 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 515.28 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 475.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وحققت شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017،

وحققت أرباحاً بلغت 115.8 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 251.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة تراجع فى أرباحها بلغت 54% على أساس سنوي.

وحقق بنك قناة السويس خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، تراجع صافي الدخل من العائد إلى 666.5 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 791.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحقق البنك أرباحاً بلغت 330.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 301.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي.

فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، إيرادات بلغت 500.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 471.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وحققت خسائر بلغت 25.29 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017 بنسبة ارتفاع فى الخسائر 420% على أساس سنوي.

ثروة كابيتال

أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن أول نتائج أعمال لها منذ طرحها بالبورصة المصرية، وحققت الشركة زيادة فى إيراداتها خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2018 بلغت 2.003 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.752 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 263.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مقابل أرباح بلغت 167.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة بلغت 57.5% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، سجلت شركة ثروة كابيتال القابضة، أرباحاً بلغت 20.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 1.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى.

وطرحت شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية منتصف الشهر الماضى، وتراجع سهمها مع بدء التداول بنسبة كبيرة.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتغير المؤشر الأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.533 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 372 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار، جنيه عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.34%، والعرب على 46.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.75% من المعاملات فى البورصة.