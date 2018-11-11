6 كليات بجامعة بنها تحسم انتخابات اتحادات الطلاب بالتزكية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، إن 6 كليات تابعين لجامعة بنها أنهت الماراثون الانتخابى لاتحادات الطلاب من خلال إعلان الفائزين بالتزكية، وهى كليات "حاسبات ومعلومات، والطب البيطرى، والتربية الرياضية، التربية، والتمريض، والحقوق"، ويتم الفرز حاليا بكلية التمريض تمهيدا لإعلان النتيجة.

وأضاف مدير عام رعاية الشباب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تواصل باقى الكليات التسع التابعة للجامعة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية وذلك لعدم تحقيقهم النصاب القانونى بانتهاء الانتخابات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم مساء غدا الإثنين غلق باب التصويت بالكليات الـ 9 المتبقية.

وأوضح، أن الكليات استعدت لإجراء الانتخابات بحرية تامة بين الطلاب، مشيرا إلى أن 930 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية تضمها جامعة بنها.

من ناحيته قال الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحون.

وأوضح، أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، مضيفًا أن الانتخابات الطلابية لابد أن تستند الى قيم أخلاقية وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.