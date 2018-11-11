5 جوائز تقدمها الحكومة ضمن مسابقة التميز الحكومى.. تعرف عليها

كتب : مصطفى عبد التواب

تقدم الحكومة بنهاية العام القادم، 5 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومى والتى تستهدف الارتقاء بإداء المؤسسات الحكومية، وفيما يلى الخمسة جوائز المقدمة من الحكومة المصرية..





1- جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة

2- جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية

3- جائزة الابتكار والإبداع الفكرى

4- جائزة القيادات المتميزة

5- جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الالكترونية



وتتلقى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الترشيحات خلال الشهر الجارى، على أن تقدم دورات تدربية للمتقدمين، ثم تأتى مرحلة الاختيار والتقيم، ويليها مرحلة الاعلان عن الفائزين خلال سبتمبر القادم، وحفل التكريم خلال أكتوبر القادم.