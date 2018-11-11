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200 طن من اليوسفى هدية كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:15 ص
200 طن من اليوسفى هدية كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية زعيما الكوريتين
رويترز
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قال البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية إن طائرة نقل عسكرية بدأت اليوم الأحد فى نقل أول دفعة من فاكهة اليوسفى إلى كوريا الشمالية فى إطار هدية يبلغ وزنها ‭200‬ طن من جزيرة جيجو فى جنوب البلاد.

وتأتى الهدية من سول ردا على هدية من الشمال للرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن تمثلت فى إرسال طنين من فطر الصنوبر غالى الثمن إليه بعد قمة مع الزعيم كيم جونج أون فى بيونج يانج فى سبتمبر.

وكانت كوريا الشمالية قد سعت لتطوير برامجها النووية والصاروخية متحدية عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضى إنهم أجروا اختبارات إشعاع على الفطر بعد أن تقدم نائب من المعارضة بشكوى عن الأمر.

وقال البيت الأزرق فى بيان إن شحنة اليوسفى التى قسمت على 20 ألف صندوق ستنقلها أربع طائرات من طراز (سى-130) إلى بيونج يانج فى عدة رحلات اليوم الأحد وغدا الاثنين.

ورافق عدد من المسؤولين البارزين من كوريا الجنوبية الشحنة الأولى إلى بيونج يانج من بينهم تشون هى سونج نائب وزير التوحيد وسوه هو كبير مستشارى الرئيس لشؤون التوحيد.

 


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