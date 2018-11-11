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يوم ما أبطل أشجع هكون ميت.. أخر ما كتبه مشجع قبل وفاته حزنا على هزيمة الأهلى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:17 ص
يوم ما أبطل أشجع هكون ميت.. أخر ما كتبه مشجع قبل وفاته حزنا على هزيمة الأهلى مباراة الأهلى والترجى
كتب إسلام جمال
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عم الحزن على محبى النادى الأهلى، بعد انتشار خبر وفاة مشجع يدعى محمد، أحد جماهير النادى الأهلى، حيث وافته المنية، عقب خسارة اللقب الأفريقى، حزناً على هزيمة ناديه، أمام نادى الترجى التونسى.

 

وتداول مشجعو الأهلى، الرسالة الأخيرة التى دونها محمد قبل وفاته، حيث اعتاد تسجيل ذكرياته مع النادى الأهلى فى دفتره الخاص، ثم ما لبث أن دون رسالته، وخلد إلى النوم إلا أنه لم يستيقظ مرة أخرى.

 

وفاة مشجع الأهلى
وفاة مشجع الأهلى

 

قبل المباراة كتب محمد فى مدونته: "ذكرياتى مع الأهلى، اليوم الجمعة يوم المباراة 9-11-2018، صاحى مبكرًا من القلق كما هو حال باقى الجماهير لا تنام من الخوف وننتظر التاسعة إن شاء الله"،

آخر ما كتبه محمد
آخر ما كتبه محمد

 

وبعد المباراة كتب محمد رسالة قال فيها: "ذكرياتى مع الأهلى، الساعة 11 راح كل ما نحلم به، هذا اليوم مع عيد ميلادى أسوأ يوم فى حياتى، من هذه اللحظة لن أشجع كرة القدم لحين رجوع الأهلى، وإن لم يرجع سأدعو الله أن يتوفنى".

 

واختتم محمد رسالته ممهورة بشعار جمهور الأهلى: "يوم ما ابطل أشجع هكون ميت أكيد"، كما كتب عبارة "اليوم الحزين".

 

جدير بالذكر أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا قد انتهت بهزيمة الأهلي بنتيجة 3-0 على ملعب رادس، ليحسم الترجى التونسى اللقب الإفريقى بنتيجة 4-3 فى مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلى بنتيجة 3-1 فى الإسكندرية، الأسبوع الماضى.

 


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