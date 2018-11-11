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وزير منشق عن الحوثيين: لولا تدخل التحالف العربى لخضع اليمن للانقلابيين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:41 ص
وزير منشق عن الحوثيين: لولا تدخل التحالف العربى لخضع اليمن للانقلابيين الحوثيون ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
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أعرب وزير الإعلام اليمنى المنشق عن ميليشيات الحوثى، عبد السلام جابر، اليوم الأحد، عن سعادته لانضمامه للقوى الوطنية بعد أعوام من البقاء تحت هيمنة الميليشيات فى صنعاء.. قائلا" أنه لولا تدخل قوات التحالف العربى لتحول شعب اليمن إلى مجتمع خاضع يدين بالولاء لمن لا يستحق الولاء (مليشيات الحوثى)".

وأضاف جابر ـ فى مؤتمر صحفى بالرياض، أوردته قناة (العربية الحدث) ـ "إن وصولنا إلى الرياض يفتح أبوابا أوسع للعمل على إعادة الشرعية لليمن، الذى تعرض لنكبة فاقت قدرة اليمنيين على الاحتمال لما تمارسه سلطة المليشيات فى صنعاء، ونشكر قيادة الشرعية على ما بذلته لتأمين وصولنا من صنعاء إلى عدن ومن عدن إلى الرياض".

وتابع" أن شعب اليمن يتعرض منذ 21 سبتمبر 2014 لحالة من القمع والهيمنة، واصفا ما يحدث فى اليمن بأنه أخطر من الانقلاب، وكشف عن أنه كان من بين الفريق الذى أجبر على ممارسة حملة التضليل، داعيا زملاءه فى القوى الوطنية إلى الالتحاق بسرعة بالقوى الشرعية، كما دعا اليمنيين فى الحديدة إلى الالتحاق بالشرعية".

وقال" أن الحوثيين يلفظون أنفاسهم الأخيرة، معربا عن أمله فى أن يعود اليمن إلى الحاضنة العربية، بفضل المساعدة المقدمة من دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات".

ولفت إلى أن الانقلابيين يحولون مؤسسات الدولة إلى مناطق للميليشيات، مضيفا" أن السجون تئن تحت وطأة التعذيب الذى يمارس من قبل الانقلابيين".

 


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