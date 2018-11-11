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لاعداد دراسة فنية خاصة بتطوير الارصفة البحرية..

وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية وشركة CDR الهولندية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:03 م
وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية وشركة CDR الهولندية وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة CDR الهولندية
كتب رضا حبيشى
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شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل التوقيع علي مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية وشركة CDR الهولندية احدي الشركات المتخصصة في تقديم المساعدات الفنية لأعمال الأرصفة البحرية والمسطحات والممرات الملاحية وذلك بمقر وزارة النقل ، حيث وقع عن ميناء الإسكندرية اللواء بحري / مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء ، وعن شركة CDR  مارك دفريس  المدير التنفيذي للشركة.
 
وأكد عرفات وفق بيان صحفى أن مذكرة التفاهم تتضمن حصول شركة CDR  علي منحة من الحكومة الهولندية لإعداد دراسة فنية عن الأرصفة البحرية الموجودة بميناء الإسكندرية، لافتا  أنه سوف يتم البدء في أعمال المسح البحري للأرصفة والممرات الملاحية لدراستها ووضع تصور فني لتطويرها واعطاء مشورات فنية لاطالتها وتعميقها ، ووضع أولويات التطوير  حسب موقع الرصيف واختصاصه ، علي أن تنهي الشركة أعمالها خلال ثمانية أشهر من تاريخ توقيع المذكرة .
 
واشار وزير النقل إلى أن مذكرة التفاهم تتصمن الحفاظ علي سرية المعلومات المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق بالبيانات التي يحصل عليها كل جانب خلال فترة الاعمال والدراسة .لافتا الى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي  بعد حصول هيئة ميناء الإسكندرية علي الموافقات اللازمة والاجراءات التي يتطلبها التوقيع  مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال النقل البحري على  تفعيل دور المواني البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالمواني والمناطق الصناعية المحيطة بها ، وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالمواني وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل المواني لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين المواني المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.

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النقل

وزير النقل

هشام عرفات

ميناء الاسكندريه




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