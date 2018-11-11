وزير التموين يؤكد تصحيح 25% من بيانات البطاقات الخاطئة

كتب محسن البديوى

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التى تحمل بيانات خاطئة وهناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ100%، مضيفًا: "لفترة ما أصبح هناك عدم دقة فى البيانات بخصوص بطاقات التموين وحالة من عدم السيطرة على البيانات".

وأضاف "مصيلحى"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على "سى بى سى"، أنه لا يجوز أن يكون هناك بيانات خاطئة بالبطاقات التموينية، وذلك للحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد على ضرورة رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا والمتوسطة، مضيفًا: مينفعش يبقى واحد عنده عربية هامر أو مرسيدس ويبقى بياخد تموين زيه زى المواطن العادى".

وذكر أنه سيتم إيقاف البطاقات التى بها بيانات خاطئة، مشيرًا إلى أنه تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومى فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمى.

وأوضح أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر فى بدايات تنفيذه فى الخمسينات نظرًا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا، ومفهوم الدعم فى حد ذاته جيد جدًا لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة.

وأكد أن "الدعم" أحد الوسائل التى يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، والولايات المتحدة على سبيل المثال تدعم من يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.