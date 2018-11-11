video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين يؤكد تصحيح 25% من بيانات البطاقات الخاطئة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:14 ص
وزير التموين يؤكد تصحيح 25% من بيانات البطاقات الخاطئة وزير التموين
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تصحيح 25% من بطاقات التموين التى تحمل بيانات خاطئة وهناك مديريات تموين وصلت نسبة التصحيح بها لـ100%، مضيفًا: "لفترة ما أصبح هناك عدم دقة فى البيانات بخصوص بطاقات التموين وحالة من عدم السيطرة على البيانات".

 

وأضاف "مصيلحى"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على "سى بى سى"، أنه لا يجوز أن يكون هناك بيانات خاطئة بالبطاقات التموينية، وذلك للحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

وشدد على ضرورة رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا والمتوسطة، مضيفًا: مينفعش يبقى واحد عنده عربية هامر أو مرسيدس ويبقى بياخد تموين زيه زى المواطن العادى".

 

وذكر أنه سيتم إيقاف البطاقات التى بها بيانات خاطئة، مشيرًا إلى أنه تم تجميع قاعدة بيانات بناء على الرقم القومى فور توجيه الرئيس بضرورة تحولنا إلى مجتمع رقمى.

 

وأوضح أن الدعم لم يكن يمثل رقمًا يذكر فى بدايات تنفيذه فى الخمسينات نظرًا لقلة أعداد المواطنين نسبيًا، ومفهوم الدعم فى حد ذاته جيد جدًا لكننا توسعنا فيه بصورة سيئة.

 

وأكد أن "الدعم" أحد الوسائل التى يتم استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية، والولايات المتحدة على سبيل المثال تدعم من يعانون البطالة ومن هم دون خط الفقر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على جهود وزارة التموين لتوفير الأرز على البطاقات× 6 معلومات

وزير التموين

على مصيلحى

التموين

البطاقات التموينيه

سى بى سى




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة