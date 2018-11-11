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وزير التعليم يعلن بدء تشغيل مدارس حكومية دولية بعدد من المحافظات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:48 م
وزير التعليم يعلن بدء تشغيل مدارس حكومية دولية بعدد من المحافظات الدكتور طارق شوقى وزير التربةي والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلن أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وافق على بدء  تشغيل مجموعة  من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر،  بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وبورسعيد، للعام الدراسى 2018/2019K اعتبارًا من اليوم الأحد بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر. 
 
قالت الوزارة فى بيان لها جاء لاستكمالاً الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء هذا الوطن، بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، ويرتقي بقدرة أبناء هذا الوطن في المنافسة إقليميًا وعالميًا، ويعزز من قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية، قادرة على التعامل مع النظم الدولية المتطورة.
 
 وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم،  أن الدراسة سوف تبدأ بالمدارس الحكومية الدولية، بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول، والثاني
 
وأشار حجازي إلى أن موافقة  الدكتور الوزير على بدء التشغيل بهذه المدارس تأتي في ظل الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، وحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالٍ من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.
 
وأشاد حجازي بجهود المؤسسة في تجهيز هذه المدارس من أجل الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس.
 
جدير بالذكر أن تشغيل هذه النوعية من المدارس يأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بتاريخ 12/9/2018 لتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس. 
 وأن مجموعة المدارس التى سوف تبدأ التشغيل  بمناطق، (الشروق)، والقليوبية (العبور)، وبورسعيد (جنوب)، الغربية (طنطا)، والدقهلية (المنصورة)، والإسكندرية (المنتزه).
 
 
 
 
 

 


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