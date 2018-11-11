وزير التجارة البريطانى: قضايا خلافية تعترض طريق اتفاق بريكست

لندن أ ش أ

أقر وزير التجارة البريطانى ليام فوكس، السبت، بوجود قضايا خلافية لا تزال تعوق التوصل لاتفاق بين بلاده والاتحاد الأوروبى حول بريكست.

وقال فوكس إن بريطانيا إذا فشلت فى التوصل إلى ما تريده فى قضايا عالقة كـ حدود ايرلندا الشمالية "فقد لا نكون قادرين على التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي". حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

ولا تزال مسألة الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا تمثل عقبة رئيسية على طريق الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول بريكست، ولفت الوزير البريطانى إلى أن بلاده لم تشرع بعد فى مناقشة تفاصيل اتفاق تجارى مستقبلى بينها وبين أوروبا.