وزيرة الهجرة تحذر من استخدام وسائل التواصل فى عرض مشاكل المصريين بالخارج

حذرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، من خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات قد تضعف الموقف المصري الذي يتعرض حينئذ لأزمة في الخارج بسبب بعض الفيديوهات التي تجعله يقع في خانة الاتهام بالتشهير، متابعة ، : " لا يجب أن نصدق كل ما يقال، ويجب أن نكون حذرين في نشر فيديوهات، من أجل الحفاظ على علاقتنا بدول أخرى وحتى لا يتورط المواطن المصرى صاحب الحق في مشكلة جديدة".

وأضافت "مكرم" في كلمتها خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقد اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، : " الدولة بكل مؤسساتها في ضهر المواطن حتى لو اخطأ، ساعات ببنقدم عذر وسبب لكن في حاجات لا نستطيع أن نتدخل فيها، يكون الخطأ وقع والسلطات والقضاء تدخلوا في الأمر، والرأي العام لابد أن يعرف وقتها إن أكيد الدولة استنزفت كل حاجة" .

وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى أن الوزارة تحركت في الكثير من القضايا التي تخص المصريين في الخارج، وكان لها دور قوي في الأحداث التي هزت الرأي العام مثل الأطفال المصريين الذين تورطوا في الغش في الثانوية العامة بالسودان.