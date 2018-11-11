وزيرا خارجية مصر والبحرين: محاولة قطر الالتفاف على المطالب الـ13 تطيل الأزمة

كتب : أحمد جمعة

أكدت مصر والبحرين تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادىء الستة للدول الأربع الداعلية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وشددا على أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعى الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.

وجدد وزيرا خارجية مصر والبحرين فى بيان مشترك صادر عن الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة فى المنامة، إدانتهما للإرهاب بجميع صورة وأشكاله ومظاهره، وتطابق الرؤى بين البلدين فى هذا الشأن، وشدد الجانب البحرينى على إدانته للعمليات الإرهابية فى مصر ودعمها فى كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصرى على دعمه لكافة الإجراءات التى تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها.