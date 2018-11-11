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وزارة الهجرة العراقية تعيد مئات النازحين من مخيم الهول السورى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:51 م
وزارة الهجرة العراقية تعيد مئات النازحين من مخيم الهول السورى نازحون عراقيون ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية دفعة جديدة من النازحين العراقيين الموجودين فى مخيم الهول فى سوريا إلى مخيمات جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة على عباس جهاكير- فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد "إن وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة عمليات نينوى استقبلت فى منفذ الفاو التابع لناحية سنونى فى قضاء سنجار بمحافظة نينوى 444 نازحا كانوا قد نزحوا إلى سوريا إبان دخول عصابات تنظيم (داعش) الإرهابية وسيطرتها على المحافظة منتصف عام 2014".

وأضاف أنه تم إيواء العائدين فى مخيم حمام العليل جنوب نينوى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتأمين 8 سيارات مدنية لنقلهم إلى مخيم الحمام، فضلا عن توزيع سلات غذائية سريعة بينهم.

 


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