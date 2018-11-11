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نادية أبو قرمة: سعيدة بحضور منتدى الشباب وأتبنى مبادرات لخدمة المرأة السيناوية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:30 ص
نادية أبو قرمة: سعيدة بحضور منتدى الشباب وأتبنى مبادرات لخدمة المرأة السيناوية نادية أبو قرمة
كتب محمد عطية
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أعربت نادية أبو قرمة، أمينة السياسات والتخطيط الأستراتيجى بحزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وأمينة المرأة للاتحاد العربى للقبائل العربية بالبلاد العربية، عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى شباب العالم بنسخته الثانية فى شرم الشيخ.
 
وأضافت "أبو قرمة"، أن المنتدى كان أشبه بكرنفال للتواصل بين الشباب من مختلف دول العالم، وكذلك المسئولين الذين حرصوا على الاستماع لمبادرات وأفكار الشباب.
 
وأكدت "أبو قرمة"، أنها استعرضت خلال المنتدى مبادرتها الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى لسيدات جنوب سيناء فى المدن والقرى، مشيرة إلى أن العمل الأهلى والمبادرات الإنسانية، تساعد الدولة على تنمية المجتمعات، فى إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم.
 
وأشارت إلى كلمة الرئيس السيسى عن عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن هذا العمل سيحدث تغيير اًفى جمهورية مصر العربية وخلق قادة من جيل جديد.

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شو الشيخ

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