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ميليشيات الحوثى تلغم المواد الغذائية فى الحديدة لإجبار الأهالى على التعاون معهم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 ص
ميليشيات الحوثى تلغم المواد الغذائية فى الحديدة لإجبار الأهالى على التعاون معهم جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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قامت ميليشيات الحوثى بتعبئة أكياس السكر والأرز، وطفايات الحريق بالألغام والعبوات الناسفة، ثم زرعها فى منازل المدنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية فى نطاق محافظة الحديدة.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة أن الحوثيين يمارسون هذه الأساليب انتقاما من الأهالى الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية فى المدينة الواقعة على الساحل الغربى لليمن.


يأتى ذلك فيما تمكنت قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة فى الأحياء السكنية والطرقات، التى كانت تشكل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين، تنافيا مع الأعراف والقوانين الدولية التى تجرم زرع الألغام واستهداف المدنيين فى أوقات الحروب.


يشار إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة الوطنية تمكنت من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة إيرانية الصنع، كانت ميليشيات الحوثى تراهن عليها كسياج داخل مدينة الحديدة، فى محاولة منها لتأخير التقدم الميدانى للقوات والتخفيف من حدة انهيار عناصرها.


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ميليشيات الحوثى

اليمن

أخبار اليمن

تلغيم المواد الغذائية

الحديدة




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