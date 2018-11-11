مهندسة فى دعوى طلاق: بعد 7 شهور زواج تركت المنزل بسبب عدم نظافه زوجى

كتبت أسماء شلبى

أقامت "فاطمة.ع.ال "،مهندسة ثلاثنية "،دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،طالبت فيها بالطلاق للضرر،وذلك بسبب فشل زواجها وخلافات زوجية وصلت لتعدى زوجها عليها بالضرب المبرح والتسبب فى إيذائها وإصابتها بكسر فى يدها عقابا لها على شكوته لوالدته بسبب عدم إهتمامه بنظافته الشخصية بالمنزل .

وتابعت الزوجة فى دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: زوجى كان زميل لى ونعمل فى نفس الشركة وطالما كانت تبهرنى وتثيرنى طريقة نظرته لى ولكن بعد الزواج تبدل الأمر، وأصبحت الحياة مملة، ولا يهتم بنظافته داخل المنزل، ويعاملنى بصورة مقززة جعلتنى أنفر من العلاقة الزوجية.

وأضافت فاطمة: أثناء العمل وفى السهرات والمناسبات بالخارج يحاول أن يلفت انتباه زملائنا بهندمته ويهتم بمظهره ورائحته، ويقضى بالـ3 ساعات يرتب بشعره وملابسه، وعندما يعود للمنزل يصدر لى البوز- ويترك نفسه بالأسبوع دون استحمام إلى أن قل الكلام بينا تدريجيا، وأصبحت أفضل أن لا أرهق نفسي مع النقاش معه .

وتتابع: أصبح مترهل ولا يهتم بحلاقه ذقنه إلا عندما أطلب ذلك، ويرفض تغيير الملابس التى يرتديها بالمنزل، وأنا صامته فى محاولة منى للحفاظ على حياتى، وخصوصا بعد اكتشافى حملى بطفل منه .

وتضيف فاطمة :7 شهور كانت كفيلة بإصابتى بحالة نفسية سيئة كادت أن تتسبب فقدانى الجنين، مما دفعنى لهجره والهروب من جحيم الحياة الزوجية برفقته.