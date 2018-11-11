مقتل 6 مدنيين فى هجومين لمتمردين أوغنديين شرقى الكونغو

كينشاسا (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية فى الكونغو الديقمراطية، مقتل 6 مدنيين فى هجومين منفصلين شنهما متمردو القوات الديمقراطية الأوغندية المتحالفة، فى مدينة "بنيج" شرقى البلاد.

وقال دونات كيبوانا، مدير إقليم بينى شمال كيفو- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد، أن متمردى القوات الديمقراطية الأوغندية المتحالفة داهموا مقاطعة "بيني" وقتلوا 5 مدنيين وأصابوا 3 أشخاص، كما نهبوا متاجر ومنازل.

من جهته، قال كيزيتو بن هانجى، رئيس المجتمع المدنى فى إقليم "بيني"، أنه فى هجوم مماثل آخر، قام المتمردون فى حى آخر من إقليم "بينى" بقتل امرأة بسكين، كما خطفوا 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، وتم إحراق 3 منازل وسيارة.

يذكر أن القوات الديمقراطية المتحالفة، هى تجمع لمتمردين أوغنديين يعارضون الرئيس الأوغندى، ياويرى موسيفينى، ويتمركزون فى الكونغو الديمقراطية منذ عام 1995.