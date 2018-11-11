مقتل 25 فى أفغانستان مع تنامى خطر العنف الطائفى

رويترز

أعلن مسؤولون فى أفغانستان مقتل 15 مدنيا أفغانيا وعشرة من أفراد القوات الخاصة أرسلتهم السلطات لتعزيز مسلحين شيعة يقاتلون حركة طالبان فى إقليم غزنة فى وسط البلاد اليوم الأحد فيما تتواصل معركة بدأت منذ أيام.

ويدور قتال فى منطقة جاغورى التى يسكنها بالأساس شيعة من عرقية الهزارة منذ يوم الأربعاء عندما هاجم مسلحون من طالبان المنطقة وأرسلت الحكومة قوات خاصة لدعم مسلحين محليين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد خان سيرات إن ستة من أفراد الأمن أصيبوا إضافة إلى مقتل 25 من المدنيين والقوات الخاصة.